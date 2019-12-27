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Самсонов будет защищать ворота «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»

Самсонов будет защищать ворота «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь Илья Самсонов примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 28 декабря, начало — в 03:00 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл, главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден принял решение в отношении Самсонова ещё до рождественского перерыва.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ (11 — в старте) и одержал девять побед. Уроженец Магнитогорска отражает 91,4% броска и пропускает 2,39 шайбы за матч.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата команда Рирдена набрала 57 очков.

Самсонов — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший семь первых выездных матчей
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