«Рейнджерс» — «Каролина»: Панарин набрал 46-е очко в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». После 2-го период, хозяева выигрывают со счётом 4:1.

После быстрой контратаки на 8-й минуте 2-го периода в исполнении нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила и элегантной остановки перед вратарём «Каролины», Панарин получил от него передачу на пятаке и добил шайбу в ворота со 2-й попытки. Голевую атаку начал защитник «Нью-Йорка» Джейкоб Труба, который записал на свой счёт результативную передачу.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь на счету Панарина 46 (21+25) очков в 37 играх.