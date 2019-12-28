Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого гол и две результативные передачи. 3 (1+2) очка набрал Мика Зибанеджад. Голкипер хозяев Хенрик Лундквист отразил 39 бросков из 42.
Видео гола Строума с передачи Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 59 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями. Форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич очков не набрал. Вратарь Александр Георгиев провёл матч в запасе.
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