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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого гол и две результативные передачи. 3 (1+2) очка набрал Мика Зибанеджад. Голкипер хозяев Хенрик Лундквист отразил 39 бросков из 42.

Видео гола Строума с передачи Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 59 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями. Форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич очков не набрал. Вратарь Александр Георгиев провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Валльмарк (Терявяйнен) – 05:15' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Крайдер, Деанджело) – 16:31' (5x4)   2:1 Крайдер (Зибанеджад) – 21:27' (5x5)   3:1 Панарин (Хитил, Труба) – 27:29' (5x5)   4:1 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 33:14' (5x4)   4:2 Песке (Валльмарк, Макгинн) – 37:11' (5x5)   4:3 Ахо (Нидеррайтер, Эдмундсон) – 41:40' (5x5)   5:3 Строум (Панарин, Труба) – 53:49' (5x5)
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