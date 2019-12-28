Две голевые передачи Прохоркина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке хозяева дважды огорчили «королей». Сначала точным броском отметился Эрик Карлссон, а затем — Джо Торнтон. В третьем периоде Мартин Фрк сократил отставание в счёте до минимума, а в концовке основного времени встречи оформил дубль. В овертайме победу гостям принёс Джефф Картер.



Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин отметился двумя результативными передачами. Россиянин провёл на льду 15 минут 11 секунд, нанёс три броска и заработал две минуты штрафа.



Посмотреть видео первой результативной передачи Прохоркина можно в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

В другом матче игрового дня «Анахайм Дакс» обыграл на своём льду «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Макс Комтуа и Девин Шор. У гостей забили Джонатан Маршессо и Нейт Шмидт (дважды).