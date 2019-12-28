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Две голевые передачи Прохоркина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Сан-Хосе»

Две голевые передачи Прохоркина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке хозяева дважды огорчили «королей». Сначала точным броском отметился Эрик Карлссон, а затем — Джо Торнтон. В третьем периоде Мартин Фрк сократил отставание в счёте до минимума, а в концовке основного времени встречи оформил дубль. В овертайме победу гостям принёс Джефф Картер.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин отметился двумя результативными передачами. Россиянин провёл на льду 15 минут 11 секунд, нанёс три броска и заработал две минуты штрафа.

Посмотреть видео первой результативной передачи Прохоркина можно в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Карлссон (Марло, Торнтон) – 26:16' (5x5)   2:0 Торнтон (Шимек, Марло) – 31:39' (5x5)   2:1 Фрк (Прохоркин, Картер) – 41:30' (5x5)   2:2 Фрк (Картер, Прохоркин) – 58:36' (5x5)   2:3 Картер (Кемпе, Иафалло) – 61:31' (3x3)

В другом матче игрового дня «Анахайм Дакс» обыграл на своём льду «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Макс Комтуа и Девин Шор. У гостей забили Джонатан Маршессо и Нейт Шмидт (дважды).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Карлссон, Смит) – 24:55' (5x5)   1:1 Хенрик (Сильверберг, Фаулер) – 29:00' (5x3)   2:1 Фаулер (Стил, Шор) – 30:23' (5x4)   3:1 Комтуа (Ларссон, Лундестрём) – 30:37' (5x5)   4:1 Шор (Рауни) – 49:46' (5x5)   4:2 Шмидт (Стоун) – 58:08' (5x5)   4:3 Шмидт (Стоун, Пасиоретти) – 59:54' (6x5)
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