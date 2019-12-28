Результаты матчей НХЛ 27 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. Команды провели первые матчи после рождественского перерыва.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 0:3

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:3

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 ОТ

«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:6

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 1:5

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ

«Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3