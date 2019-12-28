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Результаты матчей НХЛ 27 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 27 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. Команды провели первые матчи после рождественского перерыва.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 0:3

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 19:38' (5x4)   0:2 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 38:26' (5x5)   0:3 Карло (Койл, Маршан) – 58:06' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лилья (Нэш, Макиннис) – 29:17' (5x5)   1:1 Хагелин (Паник, Кузнецов) – 46:13' (5x5)   2:1 Оши (Бекстрём, Овечкин) – 63:13' (4x3)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:3

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Валльмарк (Терявяйнен) – 05:15' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Крайдер, Деанджело) – 16:31' (5x4)   2:1 Крайдер (Зибанеджад) – 21:27' (5x5)   3:1 Панарин (Хитил, Труба) – 27:29' (5x5)   4:1 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 33:14' (5x4)   4:2 Песке (Валльмарк, Макгинн) – 37:11' (5x5)   4:3 Ахо (Нидеррайтер, Эдмундсон) – 41:40' (5x5)   5:3 Строум (Панарин, Труба) – 53:49' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хишир (Братт, Палмьери) – 04:33' (5x5)   1:1 Хайман (Райлли, Спецца) – 16:56' (5x4)   1:2 Михеев (Таварес, Нюландер) – 17:15' (5x5)   2:2 Гусев (Хишир, Ватанен) – 21:42' (5x3)   2:3 Капанен (Керфут, Таварес) – 25:16' (5x5)   3:3 Палмьери (Хишир, Братт) – 27:01' (5x5)   4:3 Братт (Палмьери) – 30:11' (5x5)   4:4 Таварес (Нюландер, Бэрри) – 48:15' (5x4)   4:5 Нюландер – 62:38' (4x4)

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Шварц, Шенн) – 01:10' (5x5)   1:1 Бурк (Аплтон, Лаури) – 19:14' (5x5)   1:2 Пьетранджело (Шенн, Шварц) – 25:30' (5x5)   2:2 Коннор (Больё, Лайне) – 29:37' (5x5)   2:3 Бозак (Шварц, Перрон) – 36:08' (5x4)   3:3 Коннор (Шайфли, Пионк) – 43:12' (5x4)   3:4 Бозак (Томас, Пьетранджело) – 45:10' (5x5)   4:4 Уилер (Элерс, Лайне) – 58:46' (6x5)   4:5 Перрон – 63:14' (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Симон (Риикола, Руведел) – 02:17' (5x5)   1:1 Смит (Экхольм) – 04:30' (5x5)   1:2 Гальченюк (Петтерссон, Марино) – 14:16' (5x5)   1:3 Блюгерс (Астон-Риз, Танев) – 14:50' (5x5)   1:4 Раст (Гюнцель, Малкин) – 24:38' (5x5)   1:5 Риикола (Кагун, Макканн) – 38:04' (5x5)   2:5 Арвидссон (Йози, Гримальди) – 49:18' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:6

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Суси (Гринвей, Фиала) – 05:33' (5x5)   0:2 Стаал (Фиала, Паризе) – 09:22' (5x5)   1:2 Калверт (Коул, Белльмар) – 18:24' (5x5)   2:2 Ландеског – 19:10' (5x5)   2:3 Хант (Дамба, Канин) – 31:18' (5x5)   3:3 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 39:12' (5x5)   4:3 Калверт (Белльмар, Ничушкин) – 41:33' (5x5)   4:4 Цуккарелло (Бродин, Паризе) – 50:41' (5x5)   4:5 Раск – 51:58' (5x5)   4:6 Сутер (Эрикссон Эк) – 58:48' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Джонстон (Бейли, Ледди) – 05:50' (5x5)   1:1 Гилберт (Строум, Кит) – 07:34' (5x5)   2:1 Кубалик (Кейн) – 09:46' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Строум, Кит) – 11:56' (5x5)   4:1 Тэйвз – 40:50' (5x5)   5:1 Хаймор (Кемпф) – 43:03' (5x5)   5:2 Сизикас (Кюнхакль, Пелеч) – 56:32' (4x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 1:5

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Линдхольм) – 00:11' (5x5)   0:2 Ткачук (Манджапане) – 11:39' (5x5)   1:2 Макдэвид (Нурс) – 14:26' (5x5)   1:3 Монахан (Годро, Броди) – 21:08' (5x5)   1:4 Линдхольм (Манджапане, Броди) – 36:54' (5x5)   1:5 Баклунд (Фролик, Джордано) – 40:57' (4x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Карлссон (Марло, Торнтон) – 26:16' (5x5)   2:0 Торнтон (Шимек, Марло) – 31:39' (5x5)   2:1 Фрк (Прохоркин, Картер) – 41:30' (5x5)   2:2 Фрк (Картер, Прохоркин) – 58:36' (5x5)   2:3 Картер (Кемпе, Иафалло) – 61:31' (3x3)

«Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Карлссон, Смит) – 24:55' (5x5)   1:1 Хенрик (Сильверберг, Фаулер) – 29:00' (5x3)   2:1 Фаулер (Стил, Шор) – 30:23' (5x4)   3:1 Комтуа (Ларссон, Лундестрём) – 30:37' (5x5)   4:1 Шор (Рауни) – 49:46' (5x5)   4:2 Шмидт (Стоун) – 58:08' (5x5)   4:3 Шмидт (Стоун, Пасиоретти) – 59:54' (6x5)
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