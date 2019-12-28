«Трактор» объявил о запуске с «Северсталью» совместного челленджа BiggestHockeyPlayer.
«Вместе с «Северсталью» мы запускаем челлендж #BiggestHockeyPlayer и приглашаем присоединиться к нам другие клубы КХЛ!
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Вчера на ледовую арену «Трактор» привезли самую большую хоккейную клюшку в России, созданную в Череповце, её длина — 954 сантиметра, вес более 100 килограммов. Клюшку поместили рядом с гигантским игровым джерси чёрно-белых: майка размером 8х5 метров сшита по хоккейным лекалам и полностью повторяет все особенности настоящего игрового свитера.
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К слову, оба хоккейных атрибута вошли в Книгу рекордов России. Очень хотим, чтобы история получила продолжение», — говорится в телеграм-аккаунте челябинского клуба.
«Трактор» и «Северсталь» запустили совместный челлендж
Фото: Пресс-служба «Трактора»
- 28 декабря 2019
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