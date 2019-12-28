Мифтахов будет защищать ворота молодёжной сборной России в матче с Канадой

Тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение осуществить изменение на позиции основного вратаря. Ворота команды в матче со сборной Канады будет защищать Амир Мифтахов. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года

«В матче с Канадой ворота будет защищать Мифтахов. Аскаров будет вторым вратарём», — приводит слова тренера сборной России Игоря Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё одним результативным броском отметился Василий Подколзин.



Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.