Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мифтахов будет защищать ворота молодёжной сборной России в матче с Канадой

Мифтахов будет защищать ворота молодёжной сборной России в матче с Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение осуществить изменение на позиции основного вратаря. Ворота команды в матче со сборной Канады будет защищать Амир Мифтахов. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года

«В матче с Канадой ворота будет защищать Мифтахов. Аскаров будет вторым вратарём», — приводит слова тренера сборной России Игоря Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё одним результативным броском отметился Василий Подколзин.

Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.

Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала!
Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019