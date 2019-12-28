Марченко: Канада как Канада, Россия всё равно будет играть в свой хоккей

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился мнением о предстоящем матче с Канадой. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Хорошее настроение, боевое, все заряжены. Матч Канады с Америкой особо не смотрели, видел только обзор, какие голы забивали. Сейчас будет разбор соперника. Канада как Канада, они всегда хорошо играют, быстрые ребята, всегда играют в агрессивный хоккей. Нам надо играть более дисциплинированно, стараться не хватать лишних удалений.



Посмотрим, будет ли с агрессивной Канадой проще, чем с чехами, которые ставят забор в средней зоне. Мы всё равно будем играть в свой хоккей и с чехами, и с Канадой, и с США. Постараемся навязывать свою игру, показывать атакующий хоккей, играть в чужой зоне.



С чехами наша тройка вроде неплохо играла, просто не реализовали свои моменты. Они были, не хватило немного хладнокровия. Будем стараться оставлять взаимодействие, комбинационную игру и добавлять в скоростях, бросках и агрессии.



В «СКА-Нева» по-разному в большинстве играю, куда поставит тренер, там и играю. Не принципиально. Мне больше всего нравится слева и справа, но всё зависит от пятёрки, от команды, от тренера.



В прошлом году с Канадой все играли одной командой, бились до последнего. Нашлись люди, взяли игру на себя, забили важные голы. Но это переходит из года в год, в этот раз тоже будем стараться обыграть Канаду, других вариантов нет», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.