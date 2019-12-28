«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд
Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Пайгин, Шиксатдаров — Митчелл — Энлунд;
Атюшов — Брынцев, Черников — Куликов — Хайруллин;
Захарчук — Шарипзянов, Падакин — Берглунд — Уайт;
Волгин — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Дедунов — Стась — Потапов.
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