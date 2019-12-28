«Нефтехимик» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнекамске состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Пайгин, Шиксатдаров — Митчелл — Энлунд;

Атюшов — Брынцев, Черников — Куликов — Хайруллин;

Захарчук — Шарипзянов, Падакин — Берглунд — Уайт;

Волгин — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Дедунов — Стась — Потапов.