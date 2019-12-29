Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В четвёртый день турнира будет сыграно два матча. Сборная России встретится с командой США.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Группа A



17:00 (мск). Казахстан U20 — Финляндия U20



Группа B



21:00. США U20 — Россия U20.



Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла сборной Чехии. 28 декабря подопечные Валерия Брагина победили Канаду с разгромным счётом 6:0. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах. Стоит заметить, что в 1974 году матч завершился со счётом 9:0 в пользу сборной СССР, однако тот турнир считался неофициальным чемпионатом мира. Статус официального турнира соревнование получило в 1977 году.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.