Смит-Пелли: сколько раз Овечкин ездил на «Олл стар», 12? Ему нужен отдых

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Деванте Смит-Пелли прокомментировал решение бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не ехать на Матч всех звёзд второй год подряд.
«Матч всех звёзд без самой большой звезды — шутка? Понимаете, Овечкин играет с полной отдачей. Он играет в жёсткий, «физический» хоккей, не щадит тело. Если он не поедет на Матч всех звёзд, то получит как минимум три дня отдыха, когда не обязательно ходить на каток, можно отдохнуть и восстановиться. Никто не играет лучше Овечкина в его возрасте. Знаю, что ему нравилось принимать участие в Матчах звёзд. Сколько раз он туда ездил — десять, двенадцать? Он всегда с удовольствием туда ездил. Но сейчас ему необходим отдых, он нужен команде и заботится об этом», — сказал Смит-Пелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 28 декабря 2019
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