Заварухин: Красиков хорошо играл на буллитах и в МХЛ, и в паре с Салаком

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).



«Тяжело, второй матч за два дня. В начале игры были немножко побыстрее, чем соперник, но в дальнейшем, особенно в третьем периоде, потеряли концентрацию и пропустили. Надеюсь, зрителям понравилось. Был интересный хоккей, много борьбы и стычек. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженность и поздравить болельщиков с Новым годом, спасибо за поддержку. Планировали замены, чтобы вышли ребята, которые посвежее, добавили моторики.



Выиграли лишь по буллитам? Я доволен результатом. Красикова поставили на буллиты, потому что посовещались с тренером вратарей. Решили дать Алексею шанс. Хотя Сятери хорошо играл, держал нас в игре долгое время. Претензий к нему нет, он помогал команде. Знали, что Красиков хорошо играет на буллитах, и решили рискнуть. Когда они были в паре с Салаком, то на буллиты выходил Красиков, он ещё в молодёжной команде хорошо играл при штрафных бросках.



Довольны тем, как заканчиваем год. Команда находится в той зоне, куда стремится. Конечно, где-то недобрали очков, но будем работать дальше. С чем связана потеря концентрации? Соперник добавил, был мобильным, а у нас где-то накопилась усталость. Режим команды в праздники? Будем готовиться к матчам в январе, соблюдая регламент КХЛ», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Куньлунь»