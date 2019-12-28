«Нефтехимик» — «Авангард»: Емелин получил «5+20» за блокировку

Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин получил удаление «5+20» во втором периоде гостевой встречи с нижнекамским «Нефтехимиком». Игрок получил удаление до конца матча за блокировку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Нефтехимик»



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Пайгин, Шиксатдаров — Митчелл — Энлунд;

Атюшов — Брынцев, Черников — Куликов — Хайруллин;

Захарчук — Шарипзянов, Падакин — Берглунд — Уайт;

Волгин — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.



«Авангард»



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Макмиллан — Пьянов;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Дедунов — Стась — Потапов.