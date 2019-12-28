ЦСКА — «Витязь»: Слепышев удалён до конца матча за удар клюшкой

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев получил удаление «5+20» в третьем периоде домашнего матча с подольским «Витязем». Форвард «армейцев» удалён до конца матча за удар клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



ЦСКА



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Кемпе;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;

Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.



«Витязь»



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Хауден — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Паутов — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Орлович-Грудков;

Воробей, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.

