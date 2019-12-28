ЦСКА — «Витязь»: Слепышев удалён до конца матча за удар клюшкой
Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев получил удаление «5+20» в третьем периоде домашнего матча с подольским «Витязем». Форвард «армейцев» удалён до конца матча за удар клюшкой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
ЦСКА
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Кемпе;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;
Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.
«Витязь»
Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Хауден — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Паутов — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Орлович-Грудков;
Воробей, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.
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