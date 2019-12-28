«Сочи» обыграл «Йокерит», победный гол забил Лещенко
Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду со счётом 4:3 ОТ переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Александра Андриевского прервали серию из трёх проигранных матчей.
Счёт был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Сергей Шмелёв. В следующие 20 минут «Йокерит» забил три гола усилиями Ессе Йоэнсуу, Брайана О`Нилла и Давида Скленички, на что «Сочи» ответил только точным броском форварда Дениса Мосалёва. На 43-й минуте «Сочи» сравнял счёт, гол на счету Симона Бертильссона. Встреча перешла в овертайм, где победу черноморскому клубу принёс новичок Вячеслав Лещенко.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Шмелёв – 09:54' (5x5) 1:1 Йоэнсуу (О'Нилл, Регин) – 27:11' (5x5) 1:2 О'Нилл – 29:56' (5x5) 2:2 Мосалёв (Шмелёв) – 31:57' (5x5) 2:3 Скленичка (Оксанен, Пильстрём) – 37:11' (5x5) 3:3 Бертильссон (Архипов, Выглазов) – 42:40' (5x5) 4:3 Лещенко (Бертильссон, Коллинз) – 60:56' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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