«Сочи» обыграл «Йокерит», победный гол забил Лещенко

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду со счётом 4:3 ОТ переиграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Александра Андриевского прервали серию из трёх проигранных матчей.



Счёт был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Сергей Шмелёв. В следующие 20 минут «Йокерит» забил три гола усилиями Ессе Йоэнсуу, Брайана О`Нилла и Давида Скленички, на что «Сочи» ответил только точным броском форварда Дениса Мосалёва. На 43-й минуте «Сочи» сравнял счёт, гол на счету Симона Бертильссона. Встреча перешла в овертайм, где победу черноморскому клубу принёс новичок Вячеслав Лещенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.