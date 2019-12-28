Зайдер: у сборной Германии всегда большие цели, четвертьфинал МЧМ — реальная цель

Защитник молодёжной сборной Германии Мориц Зайдер поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3).
«Сегодня была сложная игра, но ребята бились, блокировали много бросков. У нас было мало времени на восстановление, но все были заряжены. Здорово, что мы набрали три очка. Мы упорно работали, последние пару лет были близки к тому, чтобы выйти в элиту. Теперь мы здесь и набрали свои первые очки на МЧМ. Все счастливы, в раздевалке у нас отличная атмосфера.
Оценивать судейство должны другие, а не мы. Нам надо быть более дисциплинированными. Когда ведёшь в счёте, надо его отстаивать, отрабатывать в меньшинстве, забивать в большинстве. Всегда легко жаловаться на судейство.
У сборной Германии всегда большие цели. Четвертьфинал — вполне реальная цель. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Вчера у нас было неудачное начало, но мы делали много хороших вещей, а сегодня набрали три очка, и теперь готовы встретиться с очень сильными Канадой и Россией. Думаю, мы можем обыграть любого, тут дело не в наших странах, а в нас самих, в том, как мы готовимся к играм. Думаю, всё возможно», — передаёт слова Зайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 декабря 2019
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:21
-
18:55
-
18:51
-
18:38
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:23