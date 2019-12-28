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Зайдер: у сборной Германии всегда большие цели, четвертьфинал МЧМ — реальная цель

Зайдер: у сборной Германии всегда большие цели, четвертьфинал МЧМ — реальная цель
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной Германии Мориц Зайдер поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3).

«Сегодня была сложная игра, но ребята бились, блокировали много бросков. У нас было мало времени на восстановление, но все были заряжены. Здорово, что мы набрали три очка. Мы упорно работали, последние пару лет были близки к тому, чтобы выйти в элиту. Теперь мы здесь и набрали свои первые очки на МЧМ. Все счастливы, в раздевалке у нас отличная атмосфера.

Оценивать судейство должны другие, а не мы. Нам надо быть более дисциплинированными. Когда ведёшь в счёте, надо его отстаивать, отрабатывать в меньшинстве, забивать в большинстве. Всегда легко жаловаться на судейство.

У сборной Германии всегда большие цели. Четвертьфинал — вполне реальная цель. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Вчера у нас было неудачное начало, но мы делали много хороших вещей, а сегодня набрали три очка, и теперь готовы встретиться с очень сильными Канадой и Россией. Думаю, мы можем обыграть любого, тут дело не в наших странах, а в нас самих, в том, как мы готовимся к играм. Думаю, всё возможно», — передаёт слова Зайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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