Зайдер: у сборной Германии всегда большие цели, четвертьфинал МЧМ — реальная цель

Защитник молодёжной сборной Германии Мориц Зайдер поделился впечатлениями от матча с Чехией (4:3).



«Сегодня была сложная игра, но ребята бились, блокировали много бросков. У нас было мало времени на восстановление, но все были заряжены. Здорово, что мы набрали три очка. Мы упорно работали, последние пару лет были близки к тому, чтобы выйти в элиту. Теперь мы здесь и набрали свои первые очки на МЧМ. Все счастливы, в раздевалке у нас отличная атмосфера.



Оценивать судейство должны другие, а не мы. Нам надо быть более дисциплинированными. Когда ведёшь в счёте, надо его отстаивать, отрабатывать в меньшинстве, забивать в большинстве. Всегда легко жаловаться на судейство.



У сборной Германии всегда большие цели. Четвертьфинал — вполне реальная цель. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Вчера у нас было неудачное начало, но мы делали много хороших вещей, а сегодня набрали три очка, и теперь готовы встретиться с очень сильными Канадой и Россией. Думаю, мы можем обыграть любого, тут дело не в наших странах, а в нас самих, в том, как мы готовимся к играм. Думаю, всё возможно», — передаёт слова Зайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.