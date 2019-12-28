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Меркулов: «Динамо» рассчитывает на Пулккинена, рады успешным переговорам с Минском

Меркулов: «Динамо» рассчитывает на Пулккинена, рады успешным переговорам с Минском
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Москва Виктор Меркулов прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Теэму Пулккиненом.

«Очень рады, что переговоры с минским «Динамо» завершились успешно. Теэму Пулккинен обладает мощным броском, что позволяет использовать его при розыгрыше большинства на позиции защитника. Скорость, техника и снайперские способности — всё это про нашего новичка. Тренерский штаб и руководство клуба рассчитывают на форварда, поэтому мы решили заключить соглашение сразу до конца следующего сезона.

Были ли трансферы, которые не удалось совершить? Это часть нашей работы. Клубы, с которыми мы вели переговоры, также искали выгодной сделки. Компромисса не вышло. Повторюсь, это часть нашей работы.

Шесть легионеров? Данный вопрос отдаём на откуп тренерскому штабу. Я же пожелаю всем игрокам здоровья, чтобы в коллективе была здоровая конкуренция и у Владимира Васильевича был выбор при формировании состава. Впереди — самая интересная часть сезона», — цитирует Меркулова официальный сайт клуба.

Пулккинен подписал контракт с московским «Динамо» на два года
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