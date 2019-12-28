Пелино: наблюдал за Ткачёвым семь лет, он очень хороший игрок

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги проигранного гостевого матча с казанским «Ак Барсом» (0:3).



«В первую очередь хочу поздравить «Ак Барс». Они играли хорошо и победили. Нам всегда приятно играть в Казани, именно перед этими болельщиками.



У нас в последнее время есть проблема: не можем забить. Соответственно, когда не забиваешь — проигрываешь.



Игра Владимира Ткачёва? Я наблюдал за ним на протяжении семи лет, он всегда отлично выступал за «Ак Барс». Поэтому я знаю, что он является очень хорошим игроком, обе команды только выиграли от обмена.



Иногда нужно что-то поменять, чтобы игра «пошла». Я уверен, что от этих трёх игроков, которые были задействованы в обмене, будет только положительный результат», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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