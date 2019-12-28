Кожевников: у Канады вообще нет вратарей. США — следующие

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы сборной России со счётом 6:0 в матче с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.



«Ребята поняли, что не надо удаляться, наладили дисциплину. У Валерия Брагина есть психологический талант и хорошая команда. Не надо эйфории! Повторюсь, без эйфории. Есть простая вещь: всё начнётся в плей-офф. Давайте готовиться в плей-офф, у нас хорошая команда!



Выиграли — 6:0? Да у Канады вообще нет вратарей! Понимаете, вратарей в Канаде нет! Надо бросать с углов, нагружать их, отовсюду бросать. Наши тренеры всё это разобрали, молодцы. Убрали Канаду, ждём США — они следующие. Нужно разобрать эту сборную досконально, как и Канаду», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.