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Кожевников: у Канады вообще нет вратарей. США — следующие

Кожевников: у Канады вообще нет вратарей. США — следующие
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы сборной России со счётом 6:0 в матче с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

«Ребята поняли, что не надо удаляться, наладили дисциплину. У Валерия Брагина есть психологический талант и хорошая команда. Не надо эйфории! Повторюсь, без эйфории. Есть простая вещь: всё начнётся в плей-офф. Давайте готовиться в плей-офф, у нас хорошая команда!

Выиграли — 6:0? Да у Канады вообще нет вратарей! Понимаете, вратарей в Канаде нет! Надо бросать с углов, нагружать их, отовсюду бросать. Наши тренеры всё это разобрали, молодцы. Убрали Канаду, ждём США — они следующие. Нужно разобрать эту сборную досконально, как и Канаду», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
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