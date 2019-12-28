В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки

МЧМ по хоккею 2020



Второй матч на МЧМ-2020 сборная России играла с Канадой. Принципиальнейшее противостояние, которое приобрело особую значимость после результата первого матча игрового дня. Немцы обыграли чехов и отправили нашу команду на последнее место в группе, и теперь побеждать было жизненно необходимо.

Но как было обыгрывать эту Канаду? «Кленовые листья» показали свою мощь во встрече с США, а тащил североамериканскую сборную Алексис Лафренье – будущий первый номер драфта и главная звезда этого чемпионата мира. Против американцев Лафренье набрал четыре очка, и россиянам предстояло крепко подумать, как нейтрализовать этого розовощёкого вундеркинда.

Канада и США выдали суперматч! Два камбэка и шикарный гол Лафренье в концовке Американцы сделали счёт 4:4, но уже через семь секунд снова оказались в роли догоняющих.

Впрочем, в первом периоде о Лафренье пришлось думать меньше всего. Российские хоккеисты выскочили на лёд с явным намерением разорвать соперника, и канадцы явно опешили от того, что против них применили их же оружие. В стартовом отрезке наша сборная забросила три шайбы на разный вкус, и могла отличиться ещё, но от откровенного позора Канаду спасло везение. Справедливости ради отметим, что первый гол Александр Хованов забил из офсайда, но ни арбитры, ни сами канадцы этого не заметили. Учитывая, с каким настроем россияне провели этот период, можно сказать, что, если бы гол Хованова отменили, наши парни забросили бы ещё. Канада была просто смята.

«Выскочили, словно гориллы из клетки!» Россия пошла на штурм, канадцы были потрясены Наша молодёжка вынесла соперника в первом периоде – 3:0! Но первый гол, скорее всего, был забит из офсайда.

А вот после перерыва про Лафренье вспомнить всё-таки пришлось. Но совсем не в том контексте, на который наверняка рассчитывали канадцы. Алексис не забил первый гол своей сборной в матче и не помог сделать это партнёру, а получил травму и покинул площадку с помощью врачей.



В этом моменте Лафренье получил шайбу в российской зоне, выкатился на рандеву с Мифтаховым, но не смог переиграть Амира, а затем, проезжая по пятачку, зацепился за щитки нашего вратаря и крайне неудачно вывернул ногу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN

Будущая канадская звезда рухнула на лёд, на лице появилась гримаса боли, и стало понятно, что этот матч для Лафренье закончен. Площадку он покинул с помощью врачей, будучи не в силах наступить на травмированную конечность.

Это было настоящее дежавю. Точно так же, под руки с докторами, два дня назад уходил со льда Якуб Лауко – лидер и главная звезда сборной Чехии. Ситуация, в которой получил травму проспект «Бостона», конечно, совсем другая, да и характер повреждения, очевидно, иной, но последствия-то одинаковые. Вслед за Лауко молодёжный чемпионат мира рискует потерять и Лафренье, и тоже после игры с Россией. Разумеется, это просто совпадение, но такими темпами нашу команду будут называть не иначе, как «убийцей» чужих звёзд.