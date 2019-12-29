Хованов: всегда хорошо делать историю. У сборной России голодная команда

Нападающий сборной России Александр Хованов поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Канады (6:0) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), канадцы обыграли сборную США (6:4).



«Мы хорошо начали игру, забили быстрый гол. Мы довольны игрой в целом. Наша команда голодна каждую игру, тем более, что это чемпионат мира. Для нас эта победа не является особенной, нам надо быть готовыми к завтрашней игре.



Всегда хорошо делать историю. После игры с чехами мы немного успокоились, понимали, что это только первая игра и ещё будет много матчей. Сегодня мы показали, на что способны, и очень счастливы», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.