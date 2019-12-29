«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Торонто», у Панарина – 3 передачи
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 20 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» прервал шестиматчевую победную серию. «Рейнджерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Обе игры пройдут 1 января 2020 года.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хауден (Строум, Труба) – 01:41' (5x5) 1:1 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 04:21' (5x4) 1:2 Строум (Панарин) – 07:59' (5x5) 1:3 Строум (Панарин, Фаст) – 24:37' (5x5) 2:3 Мэттьюс (Марнер) – 27:48' (5x5) 2:4 Зибанеджад (Крайдер) – 37:05' (5x5) 3:4 Энгвалль (Бэрри, Капанен) – 46:22' (5x5) 4:4 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 59:07' (6x5) 4:5 Деанджело (Панарин, Строум) – 60:52' (3x3)
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