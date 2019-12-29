«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Торонто», у Панарина – 3 передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 3 результативные передачи. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 20 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» прервал шестиматчевую победную серию. «Рейнджерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Обе игры пройдут 1 января 2020 года.