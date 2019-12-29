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Фёгеле: «Вашингтон» не нравится «Каролине». Вот так вот просто

Фёгеле: «Вашингтон» не нравится «Каролине». Вот так вот просто
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уоррен Фёгеле прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:4). Оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу канадский форвард стал главным героем матча.

«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал Фёгеле.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также отличились форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Каролина» прервала трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

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