Фёгеле: «Вашингтон» не нравится «Каролине». Вот так вот просто
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уоррен Фёгеле прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:4). Оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу канадский форвард стал главным героем матча.
«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал Фёгеле.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол. Также отличились форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Каролина» прервала трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.
- 29 декабря 2019
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