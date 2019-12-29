Кравцов забросил вторую шайбу в АХЛ, Шестёркин отразил 30 бросков, у Рыкова две передачи
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Провиденс Брюинз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Одними из главных действующих лиц матча стали российские игроки «Хартфорда». Голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков из 31. В общей сложности 23-летний голкипер провёл в АХЛ 21 матч, одержав 13 побед, пропуская за матч 1,98 шайбы и отражая 93,2% бросков.
АХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
4 : 1
Провиденс Брюинз
Провиденс
1:0 Ди Джузеппе (Ньевес, Рыков) – 02:12' 2:0 Геттингер (Леттьери, Ловерде) – 14:58' 3:0 Кравцов (Рыков, Эберт) – 27:36' 3:1 Коппанен (Шэн, Лозон) – 27:44' 4:1 Белески (Ньевес, Макбрайд) – 34:09'
Воспитанник челябинского хоккея Виталий Кравцов забросил вторую шайбу за карьеру в АХЛ. В 10 матчах сезона на счету Виталия 4 (2+2) очка при показателе полезности "-1". Второй звездой матча стал защитник Егор Рыков, оформивший ассистентский дубль.
Тренер «Хартфорда»: Кравцов хорошо играет с тех пор, как вернулся
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