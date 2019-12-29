Кравцов забросил вторую шайбу в АХЛ, Шестёркин отразил 30 бросков, у Рыкова две передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Провиденс Брюинз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Одними из главных действующих лиц матча стали российские игроки «Хартфорда». Голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков из 31. В общей сложности 23-летний голкипер провёл в АХЛ 21 матч, одержав 13 побед, пропуская за матч 1,98 шайбы и отражая 93,2% бросков.

Воспитанник челябинского хоккея Виталий Кравцов забросил вторую шайбу за карьеру в АХЛ. В 10 матчах сезона на счету Виталия 4 (2+2) очка при показателе полезности "-1". Второй звездой матча стал защитник Егор Рыков, оформивший ассистентский дубль.