«Сочи» — «Спартак»: Гудачек займёт место в воротах гостей

ХК «Сочи» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в черноморском городе. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:00 мск.



В составе гостей отсутствуют нападающие Александр Хохлачёв и Михаил Юньков, а также защитник Евгений Кулик. В заявку вернулись защитник Андрей Кутейкин, форварды Анатолий Никонцев и Ансель Галимов. Место в воротах займёт Юлиус Гудачек.



ХК «Сочи»:



Проскуряков (Налимов);

Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Старков;

Климонтов — Погоришный, Лугин — Коллинз — Архипов;

Ю. Александров — Абросимов, Мосалёв — Точицкий — Шмелёв;

Гордеев, Кожевников, Выглазов — Рыбаков — Макаренко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Херсли — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Карсумс;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Никонцев;

Гончаров — Кутейкин, Талалуев — Аркалов — Цыплаков;

Тришин, Галимов — Столяров — Кокарев.