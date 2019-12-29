Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» — «Спартак»: Гудачек займёт место в воротах гостей

«Сочи» — «Спартак»: Гудачек займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в черноморском городе. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:00 мск.

В составе гостей отсутствуют нападающие Александр Хохлачёв и Михаил Юньков, а также защитник Евгений Кулик. В заявку вернулись защитник Андрей Кутейкин, форварды Анатолий Никонцев и Ансель Галимов. Место в воротах займёт Юлиус Гудачек.

ХК «Сочи»:

Проскуряков (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Старков;
Климонтов — Погоришный, Лугин — Коллинз — Архипов;
Ю. Александров — Абросимов, Мосалёв — Точицкий — Шмелёв;
Гордеев, Кожевников, Выглазов — Рыбаков — Макаренко.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Херсли — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Карсумс;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Никонцев;
Гончаров — Кутейкин, Талалуев — Аркалов — Цыплаков;
Тришин, Галимов — Столяров — Кокарев.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019