«Сочи» — «Спартак»: Гудачек займёт место в воротах гостей

ХК «Сочи» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в черноморском городе. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:00 мск.
В составе гостей отсутствуют нападающие Александр Хохлачёв и Михаил Юньков, а также защитник Евгений Кулик. В заявку вернулись защитник Андрей Кутейкин, форварды Анатолий Никонцев и Ансель Галимов. Место в воротах займёт Юлиус Гудачек.
ХК «Сочи»:
Проскуряков (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Старков;
Климонтов — Погоришный, Лугин — Коллинз — Архипов;
Ю. Александров — Абросимов, Мосалёв — Точицкий — Шмелёв;
Гордеев, Кожевников, Выглазов — Рыбаков — Макаренко.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Херсли — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Карсумс;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Никонцев;
Гончаров — Кутейкин, Талалуев — Аркалов — Цыплаков;
Тришин, Галимов — Столяров — Кокарев.
- 29 декабря 2019
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