«Северсталь» — СКА: опубликованы составы команд

«Северсталь» и СКА опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:30 мск. Для обеих команд матч является заключительным в уходящем году.



«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);

Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;

Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин;

Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин;

Рогов, Марковин — Алексеев — Морозов, Грачёв.



СКА:

Хелльберг (Мельничук);

Зубарев — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Дыбленко — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Земчёнок, Карпов — Каблуков — Кетов, Дергачёв.