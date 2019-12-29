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17:20 Мск
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«Северсталь» — СКА: опубликованы составы команд

«Северсталь» — СКА: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» и СКА опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:30 мск. Для обеих команд матч является заключительным в уходящем году.

«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;
Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин;
Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин;
Рогов, Марковин — Алексеев — Морозов, Грачёв.

СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Зубарев — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Дыбленко — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Земчёнок, Карпов — Каблуков — Кетов, Дергачёв.

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