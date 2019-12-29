«Северсталь» — СКА: опубликованы составы команд
«Северсталь» и СКА опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 17:30 мск. Для обеих команд матч является заключительным в уходящем году.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;
Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин;
Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин;
Рогов, Марковин — Алексеев — Морозов, Грачёв.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Зубарев — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Дыбленко — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Земчёнок, Карпов — Каблуков — Кетов, Дергачёв.
- 29 декабря 2019
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
14:49
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:13
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент