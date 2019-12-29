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«Динамо» прервало победную серию, уступив «Металлургу» в серии буллитов

«Динамо» прервало победную серию, уступив «Металлургу» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б в пользу хозяев. Гости прервали серию из четырёх побед.

Уральский клуб открыл счёт на 10-й минуте после точного броска в исполнении Сергея Мозякина. Бело-голубые отыгрались спустя полторы минуты стараниями Михаила Григорьева, но Егор Яковлев снова вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. В концовке первого периода третью шайбу в ворота московского клуба отправил Томаш Филиппи. Во втором игровом отрезке гости отыграли один гол усилиями Андре Петерссона, реализовавшего большинство. В третьем периоде Дмитрий Моисеев восстановил равновесие, а Вадим Шипачёв вывел гостей вперёд. Филиппи перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за семь секунд до сирены. В серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.

3 января 2020 года «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Автомобилистом», а «Динамо» в этот же день примет в Москве «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Мозякин (Матушкин) – 09:14' (5x5)   1:1 Григорьев (Индрашис) – 10:37' (5x5)   2:1 Яковлев (О'Делл) – 13:30' (5x4)   3:1 Филиппи (Дронов, Нестрашил) – 18:46' (4x4)   3:2 Петерссон (Шипачёв) – 37:14' (5x4)   3:3 Моисеев (Григорьев, Огурцов) – 50:57' (5x5)   3:4 Шипачёв (Петерссон) – 53:17' (5x5)   4:4 Пивцакин – 59:53' (6x4)   5:4 Локтионов – 65:00' (ПБ)
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