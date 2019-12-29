«Динамо» прервало победную серию, уступив «Металлургу» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б в пользу хозяев. Гости прервали серию из четырёх побед.
Уральский клуб открыл счёт на 10-й минуте после точного броска в исполнении Сергея Мозякина. Бело-голубые отыгрались спустя полторы минуты стараниями Михаила Григорьева, но Егор Яковлев снова вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. В концовке первого периода третью шайбу в ворота московского клуба отправил Томаш Филиппи. Во втором игровом отрезке гости отыграли один гол усилиями Андре Петерссона, реализовавшего большинство. В третьем периоде Дмитрий Моисеев восстановил равновесие, а Вадим Шипачёв вывел гостей вперёд. Филиппи перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за семь секунд до сирены. В серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.
3 января 2020 года «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Автомобилистом», а «Динамо» в этот же день примет в Москве «Куньлунь Ред Стар».
- 29 декабря 2019
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
14:49
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:15
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:13
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40