«Динамо» прервало победную серию, уступив «Металлургу» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б в пользу хозяев. Гости прервали серию из четырёх побед.



Уральский клуб открыл счёт на 10-й минуте после точного броска в исполнении Сергея Мозякина. Бело-голубые отыгрались спустя полторы минуты стараниями Михаила Григорьева, но Егор Яковлев снова вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. В концовке первого периода третью шайбу в ворота московского клуба отправил Томаш Филиппи. Во втором игровом отрезке гости отыграли один гол усилиями Андре Петерссона, реализовавшего большинство. В третьем периоде Дмитрий Моисеев восстановил равновесие, а Вадим Шипачёв вывел гостей вперёд. Филиппи перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за семь секунд до сирены. В серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.



3 января 2020 года «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Автомобилистом», а «Динамо» в этот же день примет в Москве «Куньлунь Ред Стар».