«Спартак» прервал серию из пяти побед, уступив «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал на своём льду «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу команды Александра Андриевского. Московский клуб прервал серию из пяти побед.
Основное время встречи завершилось без заброшенных шайб, и судьба противостояния решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне хозяев. Сергей Шмелёв стал автором единственной заброшенной шайбы, отличившись на второй минуте дополнительного времени.
Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.
4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».
- 29 декабря 2019
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