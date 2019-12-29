«Спартак» прервал серию из пяти побед, уступив «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал на своём льду «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу команды Александра Андриевского. Московский клуб прервал серию из пяти побед.

Основное время встречи завершилось без заброшенных шайб, и судьба противостояния решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне хозяев. Сергей Шмелёв стал автором единственной заброшенной шайбы, отличившись на второй минуте дополнительного времени.

Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.



4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».