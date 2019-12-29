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Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финнов

Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финнов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского. Во втором игровом отрезке преимущество финской сборной укрепили Матиас Маччелли и Аату Рятю. В заключительной двадцатиминутке в составе победителей точными бросками отметились Пуйстола, Микко Кокконен и Ким Ноусиайнен.

Ранее сборная Казахстана неудачно провели матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Финны сначала уступили сборной Швеции со счётом 2:3 ОТ, а затем разгромили Словакию — 8:1.

U20 ЧМ-2020. Группа A
29 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Танус, Хейнола) – 06:01' (5x4)   1:1 Буяльский (Асуханов, Дёмин) – 10:13' (5x4)   1:2 Танус (Оден, Пуйстола) – 14:31' (5x5)   1:3 Маччелли (Томсон) – 20:54' (5x5)   1:4 Рятю (Рятю, Хейнола) – 32:37' (5x5)   1:5 Пуйстола (Оден) – 47:06' (5x5)   1:6 Кокконен (Утунен, Рятю) – 53:49' (5x5)   1:7 Ноусиайнен (Маччелли, Киллинен) – 57:58' (5x5)
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