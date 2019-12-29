Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финнов

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского. Во втором игровом отрезке преимущество финской сборной укрепили Матиас Маччелли и Аату Рятю. В заключительной двадцатиминутке в составе победителей точными бросками отметились Пуйстола, Микко Кокконен и Ким Ноусиайнен.



Ранее сборная Казахстана неудачно провели матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Финны сначала уступили сборной Швеции со счётом 2:3 ОТ, а затем разгромили Словакию — 8:1.