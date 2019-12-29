Знарок: «Спартак» думал, что матч с «Сочи» будет попроще

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (0:1 ОТ). Московский клуб прервал серию из пяти побед.
«Наверное, такой предновогодний матч — решили остаться до овертайма друзьями. С нашей стороны не очень хороший матч. Было мало движения. Хотя очень странно: «Сочи» вчера играл с «Йокеритом», и мы думали, что будет попроще.
По травме Фёдорова никакой информации пока нет.
Ну и хочу всех с Новым годом поздравить. Здоровья, счастья и удачи в Новом году», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.
4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».
- 29 декабря 2019
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