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Знарок: «Спартак» думал, что матч с «Сочи» будет попроще

Знарок: «Спартак» думал, что матч с «Сочи» будет попроще
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (0:1 ОТ). Московский клуб прервал серию из пяти побед.

«Наверное, такой предновогодний матч — решили остаться до овертайма друзьями. С нашей стороны не очень хороший матч. Было мало движения. Хотя очень странно: «Сочи» вчера играл с «Йокеритом», и мы думали, что будет попроще.

По травме Фёдорова никакой информации пока нет.

Ну и хочу всех с Новым годом поздравить. Здоровья, счастья и удачи в Новом году», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.

4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».

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