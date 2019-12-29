СКА проиграл «Северстали» и прервал серию из трёх побед

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Питерский клуб прервал серию из трёх побед.



Команда Андрея Разина открыла счёт уже на 3-й минуте стараниями Андрея Алексеева, на что «армейцы» ответили в концовке первого периода голом Артёма Зуба. Во втором периоде Андрей Кузьменко вывел гостей вперёд, но «Северсталь» восстановила равновесие благодаря Владиславу Кодоле. Основное время встречи победителя не выявило, а в овертайме победу хозяевам принёс Игорь Гераськин.



3 января 2020 года «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а питерский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.