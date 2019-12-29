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СКА проиграл «Северстали» и прервал серию из трёх побед

СКА проиграл «Северстали» и прервал серию из трёх побед
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Питерский клуб прервал серию из трёх побед.

Команда Андрея Разина открыла счёт уже на 3-й минуте стараниями Андрея Алексеева, на что «армейцы» ответили в концовке первого периода голом Артёма Зуба. Во втором периоде Андрей Кузьменко вывел гостей вперёд, но «Северсталь» восстановила равновесие благодаря Владиславу Кодоле. Основное время встречи победителя не выявило, а в овертайме победу хозяевам принёс Игорь Гераськин.

3 января 2020 года «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а питерский клуб в этот же день сыграет на выезде с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Алексеев (Кудако, Морозов) – 02:42' (5x5)   1:1 Зуб (Токранов, Лехтеря) – 17:25' (5x5)   1:2 Кузьменко (Ожиганов) – 28:34' (5x5)   2:2 Кодола (Петунин, Вовченко) – 37:32' (5x5)   3:2 Гераськин (Петунин, Хлыстов) – 64:33' (3x3)
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