Андриевский: «Спартак» насел в конце. Очень рад, что ребята проявили характер

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился эмоциями после домашнего матча со «Спартаком» (1:0 ОТ).
«В первую хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, много улыбок и исполнения всех желаний.
Что касается игры, то понятно, что вторая игра за два дня накладывает свой отпечаток. Где-то перестраховывались в первом периоде, во втором немножко подсели даже. «Спартак» насел в конце. Я очень рад, что ребята проявили характер — выдержали темп. В овертайме повезло: Серёга Шмелёв убежал и забил хороший гол», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.
- 29 декабря 2019
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