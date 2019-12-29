Андриевский: «Спартак» насел в конце. Очень рад, что ребята проявили характер

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился эмоциями после домашнего матча со «Спартаком» (1:0 ОТ).



«В первую хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, много улыбок и исполнения всех желаний.



Что касается игры, то понятно, что вторая игра за два дня накладывает свой отпечаток. Где-то перестраховывались в первом периоде, во втором немножко подсели даже. «Спартак» насел в конце. Я очень рад, что ребята проявили характер — выдержали темп. В овертайме повезло: Серёга Шмелёв убежал и забил хороший гол», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, черноморская команда располагается на девятой строчке.