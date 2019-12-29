Шмелёв: «Сочи» не позволил «Спартаку» создавать моменты
Нападающий ХК «Сочи» Сергей Шмелёв прокомментировал победу со счётом 1:0 ОТ в матче со «Спартаком».
«Игра была тяжёлая. Второй матч за двое суток. Мы правильно сыграли в обороне. Не дали сопернику особо ничего создать, а сами усиленно пытались забить. Только в овертайме получилось.
Вратарь сыграл качественно. У нас вообще вратари играют хорошо каждую игру, за исключением некоторых моментов, в которых шайбы неприятные залетают.
Атмосфера была замечательная. Всегда приятно играть, когда полный стадион болельщиков», — передаёт слова Шмелёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».
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