Шмелёв: «Сочи» не позволил «Спартаку» создавать моменты

Нападающий ХК «Сочи» Сергей Шмелёв прокомментировал победу со счётом 1:0 ОТ в матче со «Спартаком».



«Игра была тяжёлая. Второй матч за двое суток. Мы правильно сыграли в обороне. Не дали сопернику особо ничего создать, а сами усиленно пытались забить. Только в овертайме получилось.



Вратарь сыграл качественно. У нас вообще вратари играют хорошо каждую игру, за исключением некоторых моментов, в которых шайбы неприятные залетают.



Атмосфера была замечательная. Всегда приятно играть, когда полный стадион болельщиков», — передаёт слова Шмелёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с «Витязем».