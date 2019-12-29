Женская сборная России обыграла Финляндию на молодёжном чемпионате мира

Женская молодёжная сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 4:2 в матче чемпионата мира по хоккею.
Ранее россиянки неудачно провели матчи с Канадой (2:3 ОТ) и США (0:1). Сборная России заняла третье место в квартете и вышла в четвертьфинал.
В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии.
По сравнению с предыдущими розыгрышами женского молодёжного ЧМ изменились сроки его проведения. Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи запланированы в расписании уже на 2 января 2020 года. Обычно женские молодёжные сборные всегда играли во вторую неделю января, несколько раз – в первую. Решение сдвинуть сроки было принято для того, чтобы хоккеистки до 16 лет, принимающие участие в ЧМ, успели к началу юношеских Олимпийских игр, которые также пройдут в январе.
- 29 декабря 2019
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