Женская сборная России обыграла Финляндию на молодёжном чемпионате мира

Женская молодёжная сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 4:2 в матче чемпионата мира по хоккею.

Ранее россиянки неудачно провели матчи с Канадой (2:3 ОТ) и США (0:1). Сборная России заняла третье место в квартете и вышла в четвертьфинал.



В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии.



По сравнению с предыдущими розыгрышами женского молодёжного ЧМ изменились сроки его проведения. Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи запланированы в расписании уже на 2 января 2020 года. Обычно женские молодёжные сборные всегда играли во вторую неделю января, несколько раз – в первую. Решение сдвинуть сроки было принято для того, чтобы хоккеистки до 16 лет, принимающие участие в ЧМ, успели к началу юношеских Олимпийских игр, которые также пройдут в январе.