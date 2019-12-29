Определены четыре четвертьфиналиста молодёжного чемпионата мира — 2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1.
Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею
Сборная Казахстана потерпела третье поражение на турнире. Ранее она неудачно провела матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Казахстан потерял шансы на выход в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира. Таким образом, из группы А в плей-офф точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.
В группе B у всех пяти команд по три очка в двух матчах. Сегодня, 29 декабря, сборная России встретится с командой США, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее команда Валерия Брагина уступила Чехии со счётом 3:4, а затем обыграла Канаду — 6:0.
- 29 декабря 2019
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