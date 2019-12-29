Определены четыре четвертьфиналиста молодёжного чемпионата мира — 2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1.



Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею



Сборная Казахстана потерпела третье поражение на турнире. Ранее она неудачно провела матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Казахстан потерял шансы на выход в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира. Таким образом, из группы А в плей-офф точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.



В группе B у всех пяти команд по три очка в двух матчах. Сегодня, 29 декабря, сборная России встретится с командой США, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее команда Валерия Брагина уступила Чехии со счётом 3:4, а затем обыграла Канаду — 6:0.

«Матч с США может решить исход первого места в группе». Россия готовится к новой битве Игорь Ларионов даже после 6:0 Канаде считает, что наша молодёжка ещё не до конца раскрыла свой потенциал.