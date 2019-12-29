Обследование не выявило у звезды сборной Канады Лафренье повреждения связок колена
Нападающий молодёжной сборной Канады Алексис Лафренье пропустит предстоящий матч чемпионата мира с командой Германии. Об этом сообщает TSN.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Согласно данным источника, МРТ не выявила у игрока серьёзной травмы. Лафренье избежал перелома и повреждения связок колена. Пока непонятно, когда хоккеист вернётся в строй, но нельзя исключать, что он будет готов к четвертьфиналу.
Ранее хоккеист пропустил утреннюю тренировку команды, но остался в расположении и наблюдал за занятием со стороны.
Форвард получил травму во втором периоде матча группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой России (0:6). Звезду канадской сборной под руки увели в раздевалку.
В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки
Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?
- 29 декабря 2019
-
21:48
-
21:31
-
21:07
-
20:54
-
20:45
-
20:29
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:26
-
19:15
-
19:11
-
19:00
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
14:49
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:30
Партнерский контент