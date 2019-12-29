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Обследование не выявило у звезды сборной Канады Лафренье повреждения связок колена

Обследование не выявило у звезды сборной Канады Лафренье повреждения связок колена
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Канады Алексис Лафренье пропустит предстоящий матч чемпионата мира с командой Германии. Об этом сообщает TSN.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Согласно данным источника, МРТ не выявила у игрока серьёзной травмы. Лафренье избежал перелома и повреждения связок колена. Пока непонятно, когда хоккеист вернётся в строй, но нельзя исключать, что он будет готов к четвертьфиналу.

Ранее хоккеист пропустил утреннюю тренировку команды, но остался в расположении и наблюдал за занятием со стороны.

Форвард получил травму во втором периоде матча группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой России (0:6). Звезду канадской сборной под руки увели в раздевалку.

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