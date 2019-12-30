Хованов: США ни в чём не превосходили Россию, просто реализовали большинство

Нападающий Александр Хованов рассказал об основных причинах поражения россиян.



«Было две или три штанги. Где-то надо хладнокровнее сыграть, сделать лишний пас, вывести игрока на бросок. Надеюсь, в следующих играх всё придёт. Американцы ни в чём не превосходили, просто реализовали большинство. В голе, который они забили, им немного повезло. Непонятно, как залетел. Было важно, кто первый забьёт. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Забей мы свои голы – игра бы повернулась в другую сторону.



Было несколько сомнительных удалений. Например, когда Соколова во второй раз удаляли. Он не видел игрока, игрок просто в него въехал. Там такая глыба, конечно, он упал, завалился. Но не буду оценивать судейство, мы должны были играть в свою игру.



У нас есть уверенность, что всё будет хорошо. Впереди игра с Германией, не должно быть никакой недооценки. Нужно выйти на эту игру, как на последнюю и биться», — передаёт слова Хованова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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