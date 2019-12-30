Фанаты из Бутово, угрюмый Ртищев и стычка Воронкова. Яркие фото с матча США — Россия

29 декабря в Остраве на стадионе «Остравар-Арена» в очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.
В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.
Лучшие кадры с матча США — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Остраве.
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