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Результаты матчей НХЛ 29 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 29 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Сент-Луис Блюз» одержал восьмую победу подряд, взяв верх над «Виннипег Джетс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 14:18' (5x5)   1:1 Шор (Шоу, Харкинс) – 25:40' (5x5)   2:1 Шварц (Кайру, Шенн) – 35:09' (5x5)   3:1 Томас (Данн, Кайру) – 47:06' (5x4)   4:1 Шварц – 59:30' (en)

«Оттава Сенаторз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:4 ОТ, россияне Артём Анисимов и Никита Гусев отметились заброшенными шайбами.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Ватанен, Сиверсон) – 08:58' (5x4)   1:1 Пол (Дюклер, Голубеф) – 28:39' (5x5)   2:1 Анисимов (Энглунд, Уайт) – 33:28' (5x5)   2:2 Гусев (Ватанен, Хьюз) – 35:12' (5x3)   2:3 Вуд (Симмондс) – 38:00' (5x5)   3:3 Шабо (Пажо) – 55:02' (5x5)   3:4 Хьюз (Палмьери, Ватанен) – 60:54' (3x3)

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нэш (Гавриков, Савар) – 06:54' (5x5)   2:0 Дюбуа (Фолиньо, Гербе) – 18:40' (5x5)   2:1 Строум (Мёрфи, Дебринкэт) – 47:33' (5x5)   2:2 Густафссон (Кит, Кубалик) – 57:58' (5x4)   2:3 Кейн – 65:00' (ПБ)

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Донато (Сутер, Эрикссон Эк) – 15:43' (5x5)   1:1 Пулок (Барзал, Пелеч) – 44:24' (5x5)   1:2 Мартин (Комаров, Ледди) – 46:01' (5x5)   1:3 Кюнхакль (Нельсон) – 57:29' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Палат (Шаттенкирк) – 24:10' (5x5)   1:1 Фаббри (Гронек, Атанасиу) – 37:54' (5x5)   2:1 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 45:33' (5x4)

«Флорида Пантерз» в результативном матче победил «Монреаль Канадиенс» — 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Аччари (Коннолли, Мэтисон) – 04:34' (5x5)   2:0 Барков (Юбердо) – 06:33' (5x5)   2:1 Татар (Питри, Судзуки) – 13:31' (5x4)   2:2 Питри (Судзуки) – 21:20' (5x5)   2:3 Доми (Кулак, Судзуки) – 22:12' (5x5)   3:3 Барков (Юбердо, Дадонов) – 23:41' (5x5)   4:3 Юбердо (Дадонов, Мэтисон) – 33:30' (5x5)   5:3 Юбердо (Барков, Строльман) – 34:05' (5x5)   6:3 Мэтисон – 40:45' (5x5)   6:4 Котканиеми (Доми, Уил) – 44:11' (5x4)   6:5 Уэбер (Питри, Татар) – 58:08' (5x5)

«Бостон Брюинз» одолел «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 12:39' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Райнхарт, Юханссон) – 26:37' (5x5)   2:1 Дебраск (Кемпфер, Пастрняк) – 42:37' (5x4)   3:1 Дебраск (Крейчи, Кемпфер) – 42:55' (5x4)   3:2 Лазар (Ристолайнен, Айкел) – 45:08' (5x5)

«Аризона Койотс» проиграл «Даллас Старз» — 2:4. Александр Радулов отметился голом.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Холл (Гарланд, Дворак) – 08:42' (5x5)   2:0 Гарланд (Шмальц, Сёдерберг) – 18:02' (5x5)   2:1 Бенн (Сегин, Линделль) – 42:18' (5x5)   2:2 А. Радулов (Секера, Бенн) – 50:46' (5x5)   2:3 Хинц (Гурьянов, Клингберг) – 55:51' (5x5)   2:4 Янмарк – 58:24' (en)

«Анахайм Дакс» проиграл «Филадельфии Флайерз» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гудбрансон (Хенрик) – 00:35' (5x5)   1:1 Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 09:45' (5x5)   1:2 Хейз (Ворачек) – 63:53' (3x3)

«Калгари Флэймз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Майерс (Виртанен, Годетт) – 03:29' (5x4)   0:2 Майерс (Бёзер, Хьюз) – 06:40' (5x5)   0:3 Виртанен (Майерс, Пирсон) – 10:52' (5x4)   1:3 Андерссон (Монахан, Ткачук) – 38:36' (4x4)   1:4 Пирсон (Эрикссон, Хорват) – 46:14' (5x5)   2:4 Ханифин (Линдхольм, Ткачук) – 59:02' (5x5)   2:5 Пирсон (Хорват, Эдлер) – 59:35'
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