Результаты матчей НХЛ 29 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя девять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Сент-Луис Блюз» одержал восьмую победу подряд, взяв верх над «Виннипег Джетс» — 4:1.

«Оттава Сенаторз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:4 ОТ, россияне Артём Анисимов и Никита Гусев отметились заброшенными шайбами.

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б.

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1.

«Флорида Пантерз» в результативном матче победил «Монреаль Канадиенс» — 6:5.

«Бостон Брюинз» одолел «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

«Аризона Койотс» проиграл «Даллас Старз» — 2:4. Александр Радулов отметился голом.

«Анахайм Дакс» проиграл «Филадельфии Флайерз» — 1:2 ОТ.

«Калгари Флэймз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:5.