Пашков: выбор Аскарова в первом матче был ошибкой. У Мифтахова не было провала с США

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о поражении сборной России от команды США (1:3) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею и прокомментировал игру россиян в большинстве.
«В плане слабого большинства я могу провести аналогию с первой сборной. Увы, стабильного большинства нет, а это важно для общего успеха. А сейчас нет не только стабильного, а вообще никакого – не реализовано ни одной попытки за три встречи. Короткая подготовка сказывается, а ведь зачастую большинство нарабатывается годами, в том числе клубными звеньями. Слепить на скорую руку не получилось, нужно срочно вносить коррективы.
Безусловно, с американцами российской сборной не хватило эмоций. Было сложно заставить себя после успеха в матче с Канадой, не было видно энергии, должной физической подготовки. Поэтому биться с таким сильным соперником, как сборная США, было трудно. Я не увидел у россиян преимущества в скорости, ребята явно подустали, что читалось.
На мой взгляд, выбор вратаря в первом матче (ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода его заменили на Амира Мифтахова. — Прим. «Чемпионата») был ошибкой. В матча с США Мифтахов сражался, его игра не особо повлияла на результат. Он вполне мог доиграть матч до конца, никакого провала не было (Мифтахова заменили на Аскарова в начале третьего периода. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, где-то не повезло, да и сил Амиру, как и другим нашим игрокам, не хватило», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 декабря 2019
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