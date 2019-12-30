Что не так с молодёжной сборной России? Отвечает Брагин

Решение поставить Мифтахова не ошибка, американцы не переиграли нас тактически, а вопрос с планшеткой и Ларионовым больше неактуален.

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира – 2020

«Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике»

— Что не получилось в матче с американцами?

— Вы сами всё видели, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США.



— Не считаете, что американцы превзошли нас в тактике?

— Нет, не считаю. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было.



— Что у России с большинством?

— Работаем.

У России худший показатель реализации большинства на МЧМ-2020 — 0 из 14

— Вы видите, что это налаживается? Что проблемы только с реализацией?

— Правильно, завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает.



— Не возникает желания что-то радикально изменить в большинстве?

— Думаем сейчас.

— Что с дисциплиной? Многовато удалений. Воронков постоянно удаляется, Соколов сегодня.

— Постоянно на эту тему с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть.



— Не считаете ошибкой, что Мифтахова на второй матч подряд поставили?

— Нет, не считаю.



— Просто отдохнуть можно было дать…

— А он что, плохо сыграл?

Видео всех голов в матче США — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2020

Фото: fhr.ru

— Что скажете о сборной Германии?

— Это очень перспективная и хорошая команда. Очень сложная группа, каждый матч здесь будет многое решать.



— Почему Грошев заменил Дорофеева в третьем периоде?

— Дорофеев очень плохо выглядел.



— Всё-таки основная причина поражения в том, что эмоций не хватило?

— Вчера такой был заряд, сами всё видели. Сегодня свежий противник. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций.



— Согласны с тем, что нетипичные американцы здесь?

— Да, обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота.

Фото: iihf.com

«Рисовал я, а не Ларионов? Ну вот куда вы смотрите?»

— Какой был план на последние минуты, когда снимали вратаря? И почему вы рисовали, а не как раньше Ларионов?

— Ну вот куда вы смотрите? Он беседовал с игроками. И у нас вообще не было планшета. Всё там уже до игры было объяснено в процессе тренировок.

— Завтра будет плотная тренировка или теперь уже лучше отдохнуть?

— Да какая плотная тренировка. Восстановительная будет, потому что игра с немцами в три часа дня. Сейчас главное восстановиться в эмоциональном и физическом плане. Нужно в хорошем состоянии подойти к матчу.



— Силовые приёмы Романова вас радуют?

— У нас вообще защитники в этом плане неплохо работают.



— Арбитры пропустили удар в голову Марченко?

— С лавки не было видно. Потом мы посмотрели уже. Судьи не увидели самого момента.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.

— Почему проиграли чужой пятак? Потому что американцы более габаритные, чем канадцы, или потому что пассивнее играют?

— Да нет. Наоборот, все пять человек практически у них стоят в зоне точек вбрасывания. Поэтому не всё так просто было. Но всё равно нам надо было быть ещё настырнее. Много бросков было с задней линии, которые они сблокировали, неплохо в обороне сыграли.



— Не было ощущения, что нужно разбить тройку СКА? Не идёт у них.

— Они временами хорошо играют, но не хватает концовки. Посмотрим. Чувствуют они друг друга неплохо, в пас хорошо играют.