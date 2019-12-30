Что не так с молодёжной сборной России? Отвечает Брагин

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира – 2020
«Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике»
— Что не получилось в матче с американцами?
— Вы сами всё видели, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США.
— Не считаете, что американцы превзошли нас в тактике?
— Нет, не считаю. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было.
— Что у России с большинством?
— Работаем.
— Вы видите, что это налаживается? Что проблемы только с реализацией?
— Правильно, завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает.
— Не возникает желания что-то радикально изменить в большинстве?
— Думаем сейчас.
— Что с дисциплиной? Многовато удалений. Воронков постоянно удаляется, Соколов сегодня.
— Постоянно на эту тему с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть.
— Не считаете ошибкой, что Мифтахова на второй матч подряд поставили?
— Нет, не считаю.
— Просто отдохнуть можно было дать…
— А он что, плохо сыграл?
Фото: fhr.ru
— Что скажете о сборной Германии?
— Это очень перспективная и хорошая команда. Очень сложная группа, каждый матч здесь будет многое решать.
— Почему Грошев заменил Дорофеева в третьем периоде?
— Дорофеев очень плохо выглядел.
— Всё-таки основная причина поражения в том, что эмоций не хватило?
— Вчера такой был заряд, сами всё видели. Сегодня свежий противник. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций.
— Согласны с тем, что нетипичные американцы здесь?
— Да, обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота.
Фото: iihf.com
«Рисовал я, а не Ларионов? Ну вот куда вы смотрите?»
— Какой был план на последние минуты, когда снимали вратаря? И почему вы рисовали, а не как раньше Ларионов?
— Ну вот куда вы смотрите? Он беседовал с игроками. И у нас вообще не было планшета. Всё там уже до игры было объяснено в процессе тренировок.
— Завтра будет плотная тренировка или теперь уже лучше отдохнуть?
— Да какая плотная тренировка. Восстановительная будет, потому что игра с немцами в три часа дня. Сейчас главное восстановиться в эмоциональном и физическом плане. Нужно в хорошем состоянии подойти к матчу.
— Силовые приёмы Романова вас радуют?
— У нас вообще защитники в этом плане неплохо работают.
— Арбитры пропустили удар в голову Марченко?
— С лавки не было видно. Потом мы посмотрели уже. Судьи не увидели самого момента.
— Почему проиграли чужой пятак? Потому что американцы более габаритные, чем канадцы, или потому что пассивнее играют?
— Да нет. Наоборот, все пять человек практически у них стоят в зоне точек вбрасывания. Поэтому не всё так просто было. Но всё равно нам надо было быть ещё настырнее. Много бросков было с задней линии, которые они сблокировали, неплохо в обороне сыграли.
— Не было ощущения, что нужно разбить тройку СКА? Не идёт у них.
— Они временами хорошо играют, но не хватает концовки. Посмотрим. Чувствуют они друг друга неплохо, в пас хорошо играют.
- 30 декабря 2019
-
01:00
-
00:51
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:28
-
00:22
-
00:15
-
00:08
-
00:06
-
00:00
- 29 декабря 2019
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
22:58
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:30
-
22:11
-
21:48
-
21:31
-
21:07
-
20:54
-
20:45
-
20:29
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:40
-
19:36
-
19:33