Бадюков: «Северсталь» правильно сделала, не став устраивать распродажу игроков в дедлайн

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил игру «Северстали» в победном матче со СКА (3:2 ОТ).



«Что касается победы над СКА, то «Северстали» удаются такие матчи. Предыдущая их встреча была после перерыва на Евротур. Там во втором периоде череповчане вели 3:0, но питерцам тогда удалось сравнять счёт и выиграть в овертайме. Сейчас же пришло время для того, чтобы всё повернулось обратно, команда нашла ключики к игре СКА. Именно против грандов «Северсталь» очень хорошо настраивается. В этой команде молодые ребята, которые изо всех сил выкладываются в таких встречах. Если вспомнить последние игры, то ими был обыгран ЦСКА. На Западе сложился весьма ощутимый разрыв между восьмёркой и всеми остальными, поэтому «Северстали» тяжеловато будет биться за плей-офф, но шанс есть, потому что конкуренты тоже теряют очки. Главное — зарекомендовывать себя в каждой игре. Это ребята и стараются делать.



Правильно ли сделала «Северсталь», что не стала устраивать распродажу игроков в дедлайн? Правильное решение со стороны руководства клуба. Победа над СКА лишнее тому подтверждение. Нужно продолжать бороться. Раньше были такие распродажи, но сейчас это не приветствуется — за такое исключают из лиги. Вспомните, как избавлялись от «Лады», от Новокузнецка… У «Северстали» большое число перспективных молодых игроков, которые в ближайшие сезон-два могут вырасти в крепких мастеров.



Реноме себе портить никто не хочет, хотя у кого-то уже нет шансов попасть в плей-офф. Структура гладкого чемпионата сделана таким образом, чтобы к дедлайну ещё была борьба за участие в Кубке Гагарина. Мы видим, что команды, которые не попадают в восьмёрку, не занимаются распродажами, потому что это бьёт по реноме и может привести к исключению из лиги. Высшее руководство и спонсоры также могут задать вопросы», — сказал Бадюков «Чемпионату».

СКА проиграл «Северстали» и прервал серию из трёх побед