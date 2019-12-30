Шварц — о серии побед «Сент-Луиса»: мы просто находим разные способы выиграть
Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц поделился впечатлениями от выигранного матча регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:1). Действующий обладатель Кубка Стэнли выиграл восьмую встречу подряд, результативная серия самого Шварца составляет семь матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
«Мы просто находим разные способы побеждать. Сегодня хороши были спецбригады, мы действовали агрессивно. Форварды отрабатывают сзади, а защитники не дают соперникам пространства. Мы просто не даем ничего создавать другим командам и много времени проводим в чужой зоне, изматывая соперника», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 30 декабря 2019
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