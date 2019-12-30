Гавриков: несколько ошибок и удаления сломали «Коламбус»

Защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин записал на свой счёт результативную передачу.
«Несколько ошибок и удаления нас сломали. Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались. Нам надо сохранять спокойствие. В этом ключ к успеху», — приводит слова Гаврикова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, после матча главный тренер «мундиров» Джон Торторелла резко раскритиковал работу арбитров. В овертайме этой встречи судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит через 0,2 секунды после сирены, а в серии буллитов тяжёлую травму получил основной голкипер «мундиров» Йоонас Корписало.
- 30 декабря 2019
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