Хованов: «Ак Барс» предлагал большие деньги, но тогда там был Билялетдинов

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов рассказал, что мог оказаться в казанском «Ак Барсе».



«Когда я уезжал, мне предлагали подписать контракт с «Ак Барсом», предлагали большие деньги. Но в «Ак Барсе» тогда был Билялетдинов, который особо не подпускал молодёжь к основе, поэтому я пообщался с агентами, с родителями. Мы не особо видели там продолжение карьеры. Решил, что в Канаде я буду больше развиваться, и ни о чём не жалею.



У меня был вариант либо в России остаться, либо в Швецию или Финляндию поехать. Но в Европе не было уверенности, что буду играть в первых лигах. С агентом поговорили и приняли решение, что в год драфта будет полезнее сыграть в Северной Америке.



Не пожалел ли, что выбрал Канаду? Нет, всё хорошо сложилось. Конечно, болезнь помешала повыше задрафтоваться, но я доволен, что меня выбрали в третьем раунде и что сейчас есть хорошая возможность заиграть в «Миннесоте». И команда подходящая, чтобы показать себя. Наверное, хорошо, что всё так произошло в моей жизни», — рассказал Хованов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Если в Канаде за одно слово увольняют, интересно, что было бы там с русскими тренерами» Большое интервью с нападающим молодёжной сборной России Александром Ховановым.