Хованов: может, что-то съел или попил грязной воды в Доминикане. Пожелтели ладони, зрачки

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов рассказал, как перенёс гепатит.
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«Когда узнал, что заболел гепатитом, конечно, было неприятно. Но меня положили в хорошую больницу, началось восстановление. Мне сказали, сколько это займёт времени, уже нормально к этому отнёсся. Главное было хорошо восстановиться за это время, чтобы потом с этим не было проблем и можно было об этом забыть.
Что касается лечения, то нагрузки только нельзя давать, я шесть месяцев не тренировался ни на льду, ни в зале. А так — капельницы по нескольку раз в день, таблетки, чтобы печень поддерживать, и всё. Первую неделю были ладони жёлтые, зрачки пожелтели. Как капельницы начал делать, через неделю всё прошло.
Я в Доминикане отдыхал, может, где-то грязной воды попил или через еду заразился. Никто же не знает, как там всё готовится. Или в океане глотнул воды. Даже не знаю, как это произошло, да и неважно это. Так получилось, ничего с этим не поделаешь. Слава богу, всё это уже прошло.
В последние два года ездим с ребятами в Грецию, Турцию, но если будет возможность, поеду куда-нибудь в экзотическую страну, страха у меня нет», — сказал Хованов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 30 декабря 2019
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