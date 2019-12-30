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Журавлёв: ясно было, что Свечников заиграет в НХЛ. Он ещё в детстве много забивал

Журавлёв: ясно было, что Свечников заиграет в НХЛ. Он ещё в детстве много забивал
Хоккей / НХЛ 0

Защитник молодёжной сборной России Даниил Журавлёв поделился мнением о нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове, с которым они пересекались в системе «Ак Барса».

«Мы и сейчас общаемся, списываемся со Свечниковым. Не так часто, как раньше. У него серьёзный уровень, не хочется отвлекать от работы. Но отношения поддерживаем.

Он, конечно, всегда был лидером, но не припомню, чтобы раньше забивал голы из-за ворот. Хотя вообще Свечников ещё в детстве много забивал. Уже тогда был понятен его характер. По тому, как он выходил на игру, с каким настроем шёл на лёд. Если бы вы видели, как Андрюха злился, когда не забивал голы, тоже всё бы поняли сразу. Ясно было, что он будет играть в НХЛ», — приводят слова Журавлёва «Известия».

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За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
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