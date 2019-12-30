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ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч в Москве

ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч в Москве
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 30 декабря, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В заявке «армейцев» отсутствуют вратарь Ларс Юханссон, защитники Артём Чмыхов и Михаил Науменков. В состав московского клуба вернулись вратарь Максим Третьяк, защитник Клас Дальбек и нападающий Сергей Толчинский.

ЦСКА:
Сорокин (Третьяк);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Мамин;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Кемпе — Карнаухов — Калинин;
Слепышев — Светлаков — Телегин, Толчинский.

«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Марков — Осипов, Пяаярви — Ландер — Да Коста;
Афанасьев — Кронвалль, Беляев — Свитов — Красковский;
Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Ткачёв — Аверин;
Рафиков — Сидоров, Каюмов — Алексеев — Коваленко.

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