ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч в Москве

ЦСКА и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 30 декабря, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В заявке «армейцев» отсутствуют вратарь Ларс Юханссон, защитники Артём Чмыхов и Михаил Науменков. В состав московского клуба вернулись вратарь Максим Третьяк, защитник Клас Дальбек и нападающий Сергей Толчинский.



ЦСКА:

Сорокин (Третьяк);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Мамин;

Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Кемпе — Карнаухов — Калинин;

Слепышев — Светлаков — Телегин, Толчинский.



«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Марков — Осипов, Пяаярви — Ландер — Да Коста;

Афанасьев — Кронвалль, Беляев — Свитов — Красковский;

Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Ткачёв — Аверин;

Рафиков — Сидоров, Каюмов — Алексеев — Коваленко.