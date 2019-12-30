Александров: в сборной иногда шутят: «Будешь за немцев играть или за нас?»

Нападающий молодёжной сборной России Никита Александров поделился ожиданиями от матча с Германией, который состоится завтра, 31 декабря.
«В сборной Германии есть несколько хоккеистов, которые очень хорошо катаются и хорошо играют. Есть Зайдер, Бокк, Штюцле. Но мы будем фокусироваться на нас. Хоккей растёт в Германии. Их сборная стала намного лучше за последнее время. Я не играю в немецкой лиге и не могу объяснить рост их молодых игроков. Конечно, им дают там шанс, и они показывают себя.
Знаю многих игроков в немецкой команде, но не жду никаких подколов. На льду мы не друзья. В нашей сборной иногда подшучивают на эту тему: «Будешь за немцев играть или за нас?».
Перевод в бригаду большинства? Хочу играть просто. Нужно больше бросать и побыстрее разыгрывать шайбу. Тогда всё будет нормально. Сейчас сделали некоторые изменения. Попробуем извлечь самое лучшее», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 30 декабря 2019
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