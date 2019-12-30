Победа Канады отбросила Россию на последнее место. И это перед решающим матчем в группе

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Сборная Германии как открытие чемпионата мира

Матч группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными Германии и Канады неожиданно получил статус одного из центральных на предварительном этапе. До матча ситуация в группе B оставалась крайне запутанной. После победы сборной США над командой России (3:1) «звёздно-полосатые» захватили лидерство в группе с шестью очками после трёх встреч. Помешать сборной США пробиться в четвертьфинал сможет только чудо, а вот оставшиеся три путёвки в плей-офф оспорят команды России, Германии, Чехии и Канады. Представить такую закрутку до начала мирового первенства было практически невозможно, впрочем именно за подобные сюрпризы мы и любим соревнования среди лучших молодых игроков планеты.

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Именно команда Тобиаса Абштрайтера спутала предстартовые расклады. Немецкая сборная отсутствовала в элитном дивизионе на протяжении четырёх лет. И до старта турнира от неё, естественно, никто ничего не ждал. Однако немцы довольно неожиданно обыграли крепкую сборную Чехии (4:3), благодаря чему получили надежду на выход в плей-офф. Не будем забывать и о том, что в первом матче на мировом первенстве сборная Германии на протяжении большей части матча на равных боролась с командой США и даже вела в счёте, но сенсации не случилось. Команда Скотта Санделина дожала неуступчивого соперника, одержав итоговую победу со счётом 6:3.

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«Самое хорошее, что Канада ещё не вылетела»

Канадская команда шокировала всех на родине разгромным поражением в матче с Россией (0:6). Это поражение стало самым крупным для родоначальников хоккея за всю историю их выступлений на МЧМ. Российская команда одержала первую сухую победу в истории противостояния со сборной Канады, которая впервые в ХХI веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз такое случилось 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.

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«Самое хорошее в этом поражении то, что сборная Канады сейчас не вылетает из турнира. Этот разгром не имеет такого значения, как потерянное канадцами лидерство в третьем периоде МЧМ-2011 в Баффало. Статистически это худшее поражение, и дорога к золоту теперь выглядит крайне непростой», — сказал эксперт TSN Франк Серавалли.

Травма Лафренье и дисквалификация Велено

Главной же проблемой для сборной Канады стал не сам факт разгромного поражения. В конце концов сейчас продолжается только предварительный этап, и ничего страшного ещё не произошло. По-настоящему большой проблемой для представителей «кленового листа» стала травма главного фаворита грядущего драфта НХЛ Алексиса Лафренье. Восходящая звезда мирового хоккея досрочно завершил матч с Россией после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. На данный момент дальнейшей участие Лафренье в турнире остаётся под вопросом. Алексис остаётся в расположении национальной команды и надеется принять участие в четвертьфинале. Однако никаких гарантий врачи канадской команды дать не могут.

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Ещё одну неприятную новость Федерация хоккея Канады получила от директората чемпионата мира за день до матча с Германией. Дисциплинарная комиссия ИИХФ дисквалифицировала на одну игру нападающего национальной команды Канады Джо Велено за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля. Таким образом, ни Лафренье, ни Велено принять участие в матче не могли.

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Настоящей головой болью для тренерского штаба Дэйла Хантера является вратарская бригада. Проблема с голкиперами зачастую является камнем преткновения для канадцев на молодёжных чемпионатах. Так происходит и на сей раз.



Начинал турнир в роли первого номера Нико Доус, вот только своей игрой мягко говоря никого не убедил. Сначала Доус пропустил четыре шайбы от американцев, а затем был заменён в ходе матча с Россией, снова пропустив четыре шайбы. Причём как минимум две шайбы россиян явно были на совести Нико.



«Голкипер Доус – большая проблема для сборной Канады. На этом турнире, есть семь-восемь вратарей, которые точно сильнее, чем он», — написал во время матча с россиянами журналист Янник Сен-Пьер.



В матче с россиянами Доуса сменил Джоэль Хофер, но счастья канадской команде это не принесло. Джоэль пропустил ещё дважды. Новый шанс голкипер, выбранный «Сент-Луис Блюз» под общим 107-м номером на драфте НХЛ 2018 года, получил в матче с Германией. Может быть, на этот раз него получится лучше?

Фут сыграл на добивании

Старт встречи остался за сборной Канады, которая старалась реабилитироваться за поражение с Россией. Уже на первой минуте Нолан Фут убежал на рандеву с голкипером немцев Хендриком Хане, но с двух попыток не смог переправить шайбу в ворота. Следом опасно атаковал капитан канадцев Баррет Хэйтон. Проспект «Аризоны Койотс» угодил под настоящий шквал критики со стороны канадских болельщиков после того, как забыл снять шлем во время гимна России. Впоследствии Хэйтон принёс извинения российской команде, но осадочек остался. В Канаде даже звучали призывы лишить Баррета должности капитана команды. Так что мотивации Хэйтону очевидно было не занимать.

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Немцы на первых порах просто-напросто не поспевали за быстрыми перемещениями канадских хоккеистов и в такой ситуации забитый гол был делом времени. Счёт в матче открыл активный Фут, удачно сыгравший на добивании после броска Кевина Баля. За 0:1 после первого периода немцы должны были благодарить голкипера Хане, совершившего целый ряд эффектных спасений.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада играла с огнём, но вовремя проснулась и решила исход матча

Характер второго периода отличался от содержания первого. Канадцы продолжали контролировать шайбу на протяжении большей части игрового времени, вот только опасных моментов создавать практически не удавалось. В свою очередь немцы отвечали резкими контратаками, которые несли большую угрозу. Сравнять счёт игроки сборной Германии могли неоднократно. Поочерёдно прекрасные шансы отличиться имели Доминик Бокк и Джон Петерка, но выше всяких похвал в этих эпизодах действовал голкипер Хофер.

Сейвы Джоэля разбудили канадскую команду, которая поняла, что играет с огнём. Расплата за упущенные шансы настигла немецкую команду за семь минут до конца второго периода. Лиам Фуди получил шайбу на синей линии, в полном одиночестве выкатился на убойную позицию и точным броском прошил Хане. Следом родоначальники хоккея получили двойной численный перевес, который мощнейшим броском реализовал защитник Кален Эддисон. Две шайбы разделило меньше двух минут. Таким образом, судьба матча была решена.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Россия опустилась на последнее место в группе

В заключительной трети немцы смогли отыграть одну шайбу усилиями Яна Валенти, реализовавшего «пять на три». Окончательный счёт установил Тай Делландреа, поразивший пустые ворота.



Завтра обеим командам предстоит провести важнейшие матчи. Сборная Германии сыграет с командой России, а следом Канада встретится со сборной Чехии. От этих встреч и будет зависеть окончательное распределение мест на групповом этапе. На данный момент российская команда в онлайн-таблице опустилась на последнее место в группе.



И теперь, чтобы не зависеть от других матчей, подопечным Валерия Брагина необходимо любым способом обыгрывать немцев. В противном случае сборной России впервые в истории предстоит играть за выживание.